شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستدرج إنبى اليوم وعينه على الثلاث نقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق إنبى على استاد جهاز الرياضة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى.

يدخل الطلائع المباراة بعد التعادل السلبى مع إيسترن كومبانى فى الجولة الماضية، فى حين تعادل النادى البترولى مع سيراميكا سلبيا فى نفس الجولة.

يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 14 نقطة، 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل 5 مباريات وخسر مثلها، سجل 5 أهداف واستقبل 12 هدفا، فى المقابل يأتى إنبى فى المركز التاسع برصيد 15 نقطة من 13 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 4 مباريات، سجل 12 هدفا واستقبل 16 هدفا

ويسعى طارق العشرى إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز والثلاث نقاط ومواصلة النتائج الإيجابية للهروب من منطقة صراع الهبوط، والتقدم فى جدول الدورى لتحسين وضعيته، بعدما حافظ على على سجله خاليا من الهزائم فى آخر 5 مباريات فى الدورى.

فى المقابل، يأمل حلمى طولان فى قيادة الفريق البترولى لتحقيق الفوز الغائب منذ الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف، أى لم يتذوق الفوز آخر 4 مباريات له فى الدورى.