ما هي مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقترب كثيرًا من نهاية نسخة تاريخية من الدوري الأوروبي، حيث يشارك فيه برشلونة الإسباني لأول مرة منذ عقود.



بدأ البلاوجرانا الموسم في دوري أبطال أوروبا، لكنه تحول للبطولة الثانية لليويفا بعد الاكتفاء بالمركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

كانت مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي قوية وشهدت ندية كبيرة، فقد انتهت 3 منها بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

المباراة الوحيدة التي شهدت نتيجة مختلفة هي التي جمعت بين براجا ورينجرز، وانتهت بفوز الفريق البرتغالي بهدفٍ دون رد.

بداية مباريات اليوم في الدوري الأوروبي ستكون بمباراة بين أتالانتا الإيطالي ضد لايبزيج الألماني.

وفي المساء يستضيف ليون الفرنسي فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، فيما يستقبل رينجرز الإسكتلندي نظيره براجا البرتغالي، بينما يلتقي برشلونة مع ضيفه الألماني آينتراخت فرانكفورت.