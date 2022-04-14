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ما هي مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقترب كثيرًا من نهاية نسخة تاريخية من الدوري الأوروبي، حيث يشارك فيه الإسباني لأول مرة منذ عقود.

 

بدأ البلاوجرانا الموسم في ، لكنه تحول للبطولة الثانية لليويفا بعد الاكتفاء بالمركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

 

كانت مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي قوية وشهدت ندية كبيرة، فقد انتهت 3 منها بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

 

المباراة الوحيدة التي شهدت نتيجة مختلفة هي التي جمعت بين براجا ورينجرز، وانتهت بفوز الفريق البرتغالي بهدفٍ دون رد.

 

بداية مباريات اليوم في الدوري الأوروبي ستكون بمباراة بين أتالانتا الإيطالي ضد لايبزيج الألماني.

 

وفي المساء يستضيف ليون الفرنسي فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، فيما يستقبل رينجرز الإسكتلندي نظيره براجا البرتغالي، بينما يلتقي برشلونة مع ضيفه الألماني آينتراخت فرانكفورت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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