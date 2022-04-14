شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البنك الأهلى يلتقى مع الاتحاد السكندرى فى مواجهة خارج التوقعات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع الاتحاد السكندرى على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يدخل البنك المباراة بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية، بينما يدخل الاتحاد السكندرى المباراة بعد الهزيمة أمام الأهلى بهدف نظيف فى آخر جولة.

يحتل نادى البنك الأهلى المركز السابع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.

ويسعى خالد جلال إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لخطف المركز الخامس والاقتراب من المربع الذهبى، كما يأمل في عودة الانتصارات مرة أخرى لمنح دفعة قوية في المباريات المقبلة.

في المقابل، يأمل عماد النحاس المدير الفنى لسيد البلد لتحقيق الفريق أول النقاط تحت قيادته في المباراة الثانية له مع زعيم الثغر بعد الهزيمة من الاهلى، في الوقت الذى يغيب عنه هداف الفريق الأنجولى مابولولو بالإضافة على أحمد نبيل مانجا.