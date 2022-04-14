شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر علي عودة جنش وصبحي فى حالة رحيل أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت إدارة الزمالك علي سيناريو بديل سيتم تنفيذه في حالة رحيل محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق نهاية الموسم الحالي لعدم الوصول لاتفاق معه علي تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في ظل وجود انباء عن توقيعه لنادي النصر السعودي بداية من الموسم المقبل.

إدارة الزمالك ترغب في تأمين مركز حراسة المرمي الذي اصبح مهددا بقوة بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمحمد أبو جبل، لذا فان إدارة النادي قررت عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق المعار هذا الموسم الي فيوتشر وكذلك عودة محمد صبحي المعار الي فاركو مع وجود محمد عواد والسيد عطية، وبهذا يكون مركز حراسة المرمي في الموسم المقبل في أمان.

فيما يبحث مسئولو الزمالك بالاتفاق مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب خبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل أحمد فتوح الظهير الدولى خلال نفس الفترة لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد المستويات الرائعة التى قدمها اللاعب محليا وأفريقيا، وآخرها كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الوطنى والتى ظهر فيها بمستويات جيدة.

ويراقب مسئولو الزمالك محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من أجل التعاقد معه، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الحالى، بالإضافة لقناعة المسئولين الزملكاوية بإمكانيات اللاعب الفنية منذ أن كان بالمصرى البورسعيدى، فى ظل تواجد محمد عبد الشافى والذى ما زال قادرا على العطاء ويقدم مستويات قوية عندما تأتى له الفرصة وكان آخرها لقاء المقاصة الأخير بالدورى.