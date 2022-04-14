شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. هيكتور كوبر يدخل قلوب المصريين بمواقفه الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

قدم الأرجنتينى هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطنى الأسبق، العديد من المواقف الإنسانية التى كسب من خلالها أرضية وشعبية كبيرة قربته من قلوب الجماهير المصرية، وقام الخواجة ومعه جهازه المعاون بزيارة مستشفى "بهية" لسرطان الثدى، وتفقد المستشفى مرافقًا معاونيه، واستمع إلى مسئولى المستشفى عن خطة العمل الجارية بهذا الصرح الكبير.

وليست زيارة مستشفى "بهية" هى الواقعة الأولى لكوبر، على المستوى الإنسانى، حيث سبق وحضر الخواجة، صلاة الجمعة، مع اللاعبين فى تنزانيا، قبل مباراة المنتخب الوطنى، مع نظيره التنزانى بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون 2017.

وطالب المدير الفنى لمنتخب مصر، بحضور صلاة الجمعة، متسائلا: "هل من الممكن أن أحضر وأستمع للخطبة لأكون قريبا من اللاعبين، وأعرف ماذا يقول الخطيب؟"، وهو ما تمت الموافقة عليه من المسئولين عن البعثة.

كوبر يردد النشيد

وحرص كوبر، على ترديد النشيد الوطنى المصرى قبل مباريات المنتخب مع اللاعبين وباقى أعضاء الجهاز وقال فى تصريح له: "نجحت فى حفظ جزء من النشيد الوطنى المصرى وهو صعب جدًا، ولكننى أنوى حفظ النشيد كاملًا فى الفترة المقبلة".

صيام عرفات

نفى أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب، أن يكون كوبر، قد أجبر لاعبى المنتخب على الإفطار يوم مباراة أوغندا، والتى كانت "وقفة عرفات" بتصفيات مونديال روسيا، موضحاً أن كوبر، يحترم الحرية الشخصية وخصوصا إذا كانت متعلقة بالجانب الدينى، مضيفًا أنه لم يجبر أيًا من اللاعبين على الإفطار بدليل أن اللاعب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للمنتخب المصرى كان صائما.

كوبر فى معهد القلب

كما وافق كوبر، على زيارة الجهاز الفنى ولاعبى فريق منتخب مصر، لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب لعلاج مرضى القلب من الأطفال فى أسوان، و قام بالتبرع بمبلغ مالى للمستشفى.