شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، فريق فيوتشر، استعداداته لمواجهة سيراميكا غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، واكتفى علي ماهر المدير الفني لفيوتشر بودية بايونيرز التي انتهت بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف، للاطمئنان على الفريق قبل اللقاء المرتقب.

ومنح على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، تعليمات خاصة للمدافعين، بعد استمرار الأخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط فى الدوري العام، بالإضافة إلى الخروج من الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية.

وسكنت شباك فيوتشر 7 أهداف خلال الموسم الجاري من ركلات جزاء، بواقع 6 أهداف في الدوري العام، وهدف آخر فى كأس مصر، وهو ما استدعى تدخلا فوريا من علي ماهر لإعادة التوازن إلى خط ظهر الفريق وتصحيح الأخطاء الفردية لوقف نزيف النقاط في الدوري، خاصة مع اشتعال المنافسة على المربع الذهبي.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر على محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وذلك بعد مشاركته فى مران فيوتشر استعداداً لمباراة سيراميكا، وكان جنش قد غاب عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق بسبب إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، قبل أن يعود إلى مران فيوتشر ويشارك فى التقسيمة التى أجراها الفريق.