شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة كمال الأجسام.. الحماية من الزهايمر و تقليل الضغط العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى كمال الأجسام والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من النجوم أمثال الشحات مبروك و بيج رامى.

1- تحسين الصحة الجسدية .

2- تقليل خطورة الإصابة بأمراض القلب .

3-المحافظة على عضلات الجسم .

4- منع الإصابة بهشاشة العظام و ألام المفاصل .

5- تحسين المزاج .

6- تقليل الضغط العصبى .

7- الحماية من الزهايمر