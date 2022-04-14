شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. حكاية اللقب الأصعب فى تاريخ الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” في السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد بطولة الدوري المصري موسم 2002 / 2003 والذي حسمه الزمالك بعد الفوز علي الإسماعيلي بهدف نظيف وخسارة الأهلي امام انبي الصاعد حديثا وقتها بهدف نظيف أيضا.

وقبل يوم 23 مايو كان الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 64 نقطة خلف الأهلي صاحب الـ66 نقطة، وكان الزمالك يحتاج الفوز مع خسارة الأهلي لحصد اللقب، وأن كان خسارة الأهلي نظريا صعبة، نظرا لأن إنبي وقتها كان أول موسم له في الدورى.

الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المنعم، وظل لاعبوه في ملعب استاد القاهرة يتابعون الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وإنبي المقامة في نفس الوقت، وكان الأهلي متأخرا بهدف نظيف، وبمجرد إطلاق حكم مباراة الأهلي وإنبي صافرة النهاية حتى انفجر لاعبو الزمالك فرحا بدوري كان في تعداد المفقودين من خزينة بطولات الزمالك وهي البطولة رقم 10 في سجل بطولات الدوري بالزمالك.