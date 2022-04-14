شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مازيمبي تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان في استقبال بعثة الفريق الكونغولي بمطار القاهرة، مسئولو العلاقات العامة بنادي بيراميدز، وتم إنهاء إجراءات الدخول في أسرع وقت حتى الوصول إلى مقر فندق الإقامة.

ويخوض مازيمبي تدريبه الأول بالقاهرة في الخامسة من مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يؤدي مرانه الأخير في العاشرة مساء السبت على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي.