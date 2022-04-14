أول تعليق من لجنة الحكام على بيان الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أنه ليس لديه رد بشأن البيان الذي أصدره النادي الأهلي، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة كان قد وضع شروطاً لاستقدام الحكام الأجانب.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "ليس لدي ردود على بيان الأهلي، ونقدر ونحترم النادي الأهلي مثل باقي الأندية، ولا أعلم ماذا أقول".

وأضاف: "كان لدينا مؤتمر اليوم وأعلنا على خطة تطوير التحكيم وهي خطة طموحة جداً، أقول لكل الأندية أننا نقدم تطوير للحكام بشكل كبير، ونحن لا نقول أكاذيب نحن نقول حقائق".

وتابع: "هناك أخطاء بالتأكيد ونريد إصلاح هذه الأخطاء، ومسئولية إصلاح منظومة التحكيم مسئولية الجميع، والحكام يواجهون هجوم شرس من بعض وسائل الإعلام".

وواصل عبد الفتاح: "النادي الأهلي كان لديه تخوف من التحكيم العام الماضي ونتفهم ذلك، وبقالنا 4 شهور نحاول تطوير التحكيم على قدر إمكانياتنا، وحسب البروتوكولات ممنوع أن تستمع الأندية لتسجيلات غرقة حكام تقنية الفيديو".

وأكمل: "اقترحت على مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن نقوم بتحليل الأخطاء التحكيمية عقب كل جولة عبر قناة على "يوتيوب".

وأضاف: "هناك شروط وضعها اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب وهي أن يدفع النادي الذي يريد الحكام من معه، وحكام الدرجة الأولى يتقاضون 6 آلاف دولار في المباراة".

واختتم عبد الفتاح: "نقوم بعمل كبير جداً في التحكيم المصري ونريد أن يرى الناس ذلك الأمر، ومحمود أبو الرجال كحكم مساعد ومحمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو مرشحين للتواجد في كأس العالم 2022".