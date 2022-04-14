شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. الأحمر أول فريق مصرى يتوج بالبطولة العربية عام 1995 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وأفريقيا وثاني أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسباني، وكل لها بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفاني وإخلاص من أجياله التي تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلي بالبطولة العربية، كونه أول نادي مصري يتوج بالبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس، موسم 1995، وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمرعلى الشباب السعودي، بهدف دون رد، سجله أحمد فيليكس.

خاض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من: أحمد شوبير – ابراهيم حسن – علاء عبد الصادق – مشير حنفي – عمرو الحديدي – هادي خشبة – رضا عبد العال”عادل عبدالرحمن” – أسامة عرابي – هشام حنفي – حسام حسن – أحمد فيليكس “وليد صلاح الدين”.

وواجه الأهلي في هذه النسخ كلا من الفيصلي الأردني ومستقبل المرسى التونسي والعربي القطري في دور المجموعات وعلى أوليمبيك كازابلانكا المغربي في نصف النهائي قبل أن يفوز على الشباب السعودي في النهائي.