شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: أى ناد يريد حكاما أجانب عليه إبلاغ اتحاد الكرة قبل المباراة بـ15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن نسبة قليلة من الإعلام هي التي تشعل التعصب بين الجماهير وتهاجم الحكام بشكل شرس.

ورد عبد الفتاح على بيان الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ممنوع بحسب القانون والبروتوكول استماع أي ناد لتسجيلات محادثات الحكام مع غرفة الفيديو في المباريات".

وواصل رئيس لجنة الحكام: "أفضل محاضر حكام في العالم أحضرناه لمحاضرة الحكام من أجل تطوير مستواهم، وتواصلنا مع ماسيمو بوساكا وكولينا من أجل الحضور لمحاضرة الحكام وتطوير مستوى التحكيم المصري".

واختتم: "نحن بصدد إنشاء قناة على يوتيوب لتحليل الحالات التحكيمية الجدلية في الدوري المصري، وأي ناد يريد حكام أجانب عليه إبلاغ اتحاد الكرة قبل المباراة بـ15 يوما على أن يتحمل تكاليف الحكام ولا لدينا أى مشكلة فى ذلك".