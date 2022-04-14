شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: عاشور وأبو الرجال مرشحان للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الثنائي محمود عاشور ومحمود أبو الرجال مرشحان للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامته بقطر نهاية العام الجاي، موضحا أن عاشور مرشح ضمن طاقم حكام الفيديو في المونديال، فيما ترشح أبو الرجال ضمن أطقم الحكام المساعدين.

وقال عبد القتاح في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "ليس لدي ردود على بيان الأهلي، ونقدر ونحترم النادي الأهلي مثل باقي الأندية، ولا أعلم ماذا أقول، النادي الأهلي كان لديه تخوف من التحكيم العام الماضي ونتفهم ذلك، وبقالنا 4 شهور نحاول تطوير التحكيم على قدر إمكانياتنا".

وتابع رئيس لجنة الحكام: "النادي الأهلي لا يستحق أي ركلة جزاء أمام المصري والاتحاد السكندري لا يستحق أي ركلة جزاء أمام الأهلي والزمالك لايستحق أي ركلة جزاء أمام فاركو". وواصل عصام عبد الفتاح: "لدينا خطة طموحة لتطوير التحكيم المصري غير موجودة في الدول المتقدمة".