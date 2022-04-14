شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: اسم كارتيرون لم يطرح لتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء حلمى مشهور، عضو اتحاد الكرة، إن اسم كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك لم يطرح لتدريب المنتخب الوطنى لا من قريب أو من بعيد، مؤكدا أن ما أثير في هذا الشأن عملية ترويجية من الوكلاء.

وأضاف مشهور خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء "أون تايم" مع الإعلامى مدحت شلبي على قناة "أون تايم سبورتس 2": "خلال أسبوع سيتم توقيع عقود تدريب إيهاب جلال للمنتخب الوطنى، وسيقوم بعرض تكوين الجهاز الفنى ومعه محمد شوقى وعصام الحضري مستمرين".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "اختيار إيهاب جلال كان بالتصويت ولم يطرح سوى اسمه كمدرب مصري لتدريب المنتخب، وكانت وجهة نظر حازم إمام ومحمد بركات والدرندلى الاستعانة بمدرب أجنبي ولم يطرحوا أسماء معينة". واختتم مشهور: "حسن شحاتة وعمرو أبو المجد ومحمود مسعد مرشحون لخلافة فينجادا".

ويعد إيهاب جلال رابع مدرب مصري يتولى تدريب المنتخب الوطنى بعيدا عن قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بعد عبد المنعم الحاج وشوقي غريب وشحتة.

وساهمت نجاحات إيهاب جلال السابقة في ترجيح كفته لتدريب الفراعنة، حيث تولى جلال تدريب 11 فريقا خلال مسيرته التي انطلقت عام 2007 انتهاء بمحطته الحالية مع بيراميدز.

قاد جلال الأندية التي دربها في 274 مباراة، حيث فاز في 133 مواجهة وتعادل في 67 مباراة وخسر 74 لقاء، وكانت حصيلته من الأهداف المسجلة مع الفرق التي دربها 400 هدف، وتلقت شباكه 300 هدفا.