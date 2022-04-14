شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى أمام الرجاء.. السلاح الأقوى فى موقعة ربع نهائي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يستغنى الأهلي عن جماهيره ولا تستغنى الجماهير عن بطلها، الجمهور الأحمر هو السلاح الأول للأهلي فى جميع البطولات، وجاءت موافقة الجهات الأمنية على إقامة مباراة الفريق ضد ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي على استاد "الأهلي والسلام"، بحضور 20 ألف متفرج، لتعزز من فرص بطل أفريقيا فى آخر نسختين في مشواره نحو ترويض الأميرة الأفريقية رقم 11 في تاريخه والثالثة على التوالى.

ويستعد الأهلي لاستضافة الرجاء المغربي في القاهرة، يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، في مباراة يدعمه فيها 20 ألف مشجع في استاد الأهلي والسلام، وهي أقل من سعة الاستاد الكاملة بـ5 آلاف متفرج.

واستقرت الجهات المعنية على توزيع الجمهور في الاستاد بمباراة الأهلي والرجاء كالتالي؛ 9 آلاف في الدرجة الثالثة يمين و9 آلاف في الثالثة يسار و2000 في المقصور بينما ستغلق الدرجة الثانية، وهي المباراة التي يسعى فيها المارد الأحمر للخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة العودة على ملعب الملك محمد الخامس في المغرب يوم 23 أبريل المقبل.

الأهلي حجز مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل الأحمر المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، فيما صعد الرجاء المغربي إلى نفس الدور بعدما احتل صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة.

20 ألف مشجع هي بداية لحلم طال انتظاره، وهو أن تتواجد الجماهير المصري خلف أنديتها، فهل تكون مواجهة الأهلي والرجاء بداية تحقيق تلك الأحلام المنتظرة؟!