شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيلات الدورى الأخيرة.. كيف تنقذ رابطة الأندية هذا الموسم من التعقيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت قرارات رابطة أندية الدوري الأخيرة بتأجيل مباريات الثلاثي الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي، بسبب ارتباطهم ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية، لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات التأجيل التي كان يتبعها اتحاد الكرة في وقت سابق.

ولم تكن الرابطة في حاجة لتأجيل مباراة متصدر الدوري وبطل أفريقيا، حيث كان سيلتقى الأهلي ضد إيسترن كومباني في يوم (12 أبريل)، وكان سيلعب مباراة الرجاء يوم 16 من الشهر نفسه، بمعنى أن هناك ثلاثة أيام كانت تفصل اللقاء الأول عن الثاني، خاصة أن المباراتين كانتا ستلعبان في القاهرة، قبل أن يعود الفريق لخوض مواجهة جديدة في الدوري ضد إنبي في (19 أبريل).

الأمر نفسه حدث مع بيراميدز الذي كان سيلاقي سموحة في (13 أبريل)، ثم يلتقى على أرضه مازيمبي يوم 17 من الشهر نفسه، وهو نفس الفاصل الزمني الذي كان متاحا للأهلي، بينما كان سيخوض الفريق السماوي مواجهة فيوتشر في (20 أبريل).

فريق المصري البورسعيدي هو الآخر تم ترضيته مثلما فعلت الرابطة مع الأهلي وبيراميدز، حيث كان سيواجه الإسماعيلي مساء (13 أبريل)، قبل أن يلتقي نهضة بركان بالإسكندرية يوم 17 من الشهر ذاته، ثم يواجه البنك الأهلي في (22 أبريل).

ولم تكتف الرابطة بهذه التأجيلات الثلاثة، بل ألمحت إلى مزيد من التأجيلات، حيث أكدت أنه سيتم تحديد مواعيد المباريات المؤجلة للثلاثي، وفقًا لنتائجهم، ومعرفة الأندية الصاعدة إلى دور قبل النهائي، فهل تضع هذه القرارات الرابطة في ورطة مع أول موسم كروي تقوده من الألف إلى الياء؟!