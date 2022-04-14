شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد فى مواجهة الجزائر وديا بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مساء اليوم الخميس ، منتخب مصر لرجال كرة اليد نظيره الجزائرى وديا فى إطار معسكر المركز الأوليمبى المقام خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجارى فى إطار أسبوع التوقف الدولى.

وتقام المباراة الثانية يوم 16 من نفس الشهر الجارى ، وذلك بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

ووصلت يوم الإثنين القاهرة بعثة منتخب الجزائر الشقيق والتى تضم 26 فردا، حيث يبدأ المنتخب الجزائرى تدريباته بداية من غد الثلاثاء بالصالة المغطاة بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

تضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى فى المعسكر الحالى بالقاهرة كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن صفا - أحمد هشام سيسة - على زين - حسن وليد قداح - عبد الرحمن فيصل - سيف الدرع - يحيى الدرع - أحمد خيرى - مصطفى خليل - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محسن رمضان - أكرم يسرى - محمد هشام سند - عمر خالد كاستيلو - إبراهيم المصرى - أحمد عادل - شادى محمود خليل - ياسر سيف.

منتخب اليد واجه منتخب البرازيل فى مبارتين وديتين بالقاهرة خلال شهر مارس الماضى، وحقق الفريق الوطنى الفوز فى المباراتين بنتيجة 31 - 27 وبنتيجة 32 - 25، وتأتى استعدادات منتخبنا الوطنى الأول للرجال لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ25 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال شهر يوليو من العام الجارى.