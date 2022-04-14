الامارات | شراكة طويلة الأمد بين اتحاد الغولف و«دي بي وورلد» حتى 2031

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة طويلة الأمد بين اتحاد الغولف و«دي بي وورلد» حتى 2031 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «جولة دي بي وورلد»، واتحاد الإمارات للغولف، أمس، عن شراكة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير اللعبة في الإمارات العقد المقبل حتى عام 2031. وستتعاون المنظمتان عبر جميع فئات الرياضة، من مبادرات الواعدين وصولاً إلى منافسات المحترفين، لمواصلة البناء على العلاقة طويلة الأمد التي تربط «الجولة» مع المنطقة، التي يعود تاريخها إلى عام 1989. ويشتمل ذلك على التزام بالاستثمار بإقامة حدثين من بطولات جولة التحدي سنوياً في الدولة اعتباراً من 2023. وسيتم تخصيص 30 بطاقة مشاركة في هاتين البطولتين لاتحاد الغولف للمساعدة في خلق فرص اللعب، وتوفير مسار للاعبي الغولف الإماراتيين.

تشمل الشراكة أيضاً توسيع دعم «الجولة» لتطوير لعبة الغولف للناشئين في الإمارات، والعمل جنباً إلى جنب مع اتحاد الإمارات للغولف للمساعدة في تعزيز برامجه الأساسية وأداء اللاعبين.

وقال رئيس منطقة الشرق الأوسط في مجموعة الجولة الأوروبية، توم فيليبس: «يسعدنا أن نؤمن هذه الشراكة بعد أربعة أسابيع ناجحة للغاية بالبطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، مع الوفاء بالتعهدات التي قطعناها على أنفسنا عند إطلاق (جولة دي بي وورلد) في نوفمبر الماضي».

وقال نائب رئيس اتحاد الغولف، اللواء (م) عبدالله الهاشمي: «الشراكة ستأخذنا إلى المستوى التالي، حيث يُعدّ وجود حدثين من جولة التحدي مهماً في هذه الاتفاقية، حتى نتمكن من تبادل المواقع مع الاتحادات الأخرى ونقل لاعبينا إلى الخارج. هذا جزء من رؤيتنا لتطوير لعبة الغولف هنا، وتطوير لاعبينا للمنافسة على المستوى الاحترافي».

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