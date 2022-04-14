الامارات | «سيتي غولف» يرافق «الأمين العام» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي غولف» يرافق «الأمين العام» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رافق فريق سيتي غولف فريق مكتب الأمين العام إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، على الرغم من خسارته أمام حامل اللقب، فريق مكتب الأمين العام، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى، في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونال فريق مكتب الأمين العام بطاقة التأهل الأولى إلى نصف النهائي، وواصل حملة الدفاع عن لقبه، بعدما حقق فوزاً كبيراً على نادي سيتي غولف، وتبادل في إحراز الرباعية كل من نوفل الطائي وبناني إدريس ويوسف أكيوض ومهدي شطير، بينما سجل لفريق سيتي غولف فهد فيصل وعلي زينيل.

وفي المباراة الأولى التي سبقت قمة المجموعة، حقق فريق دائرة القضاء فوزه الأول في البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف على هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ما أسهم في منح مكتب الأمين العام ونادي سيتي غولف بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي من المجموعة الأولى، قبل خوض مباراتهما، بينما فقد فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية فرصة العبور، وغادر البطولة متذيلاً ترتيب المجموعة.

وكان فريق مدارس الإمارات الوطنية قد ضمن تأهله متصدراً للمجموعة الثانية إلى المربع الذهبي.

وتلعب مباريات نصف النهائي، يوم الاثنين، بنظام خروج المغلوب، علماً بأن النهائي يقام يوم 20 أبريل الجاري.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة ثمانية فرق مقسمة على مجموعتين، وتقام برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، إضافة إلى شركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

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