الامارات | سينداروف يتصدّر «أساتذة الشارقة» للشطرنج السريع

شكرا لقرائتكم خبر عن سينداروف يتصدّر «أساتذة الشارقة» للشطرنج السريع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن الأستاذ الدولي، الأوزبكي جواهر سينداروف، من انتزاع صدارة بطولة نجوم الأساتذة - الشارقة للشطرنج السريع. وتصدر سينداروف بعد حصد 3.5 نقاط من خمس جولات بواقع ثلاثة انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، جاءت في جولته الأخيرة من غريمه المولدافي فايوريل لوداتشيسكو. ويتقاسم المصري أحمد عدلي الصدارة مع البطل الأوزبكي، بعد تعادله في الجولة الخامسة مع لاعب المنتخب ونادي الشارقة الاستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن. وجاء في المركز الثالث الصربي إيغور ميلادينوفيتش برصيد 2.5 نقطة، وحلّ رابعاً سالم عبدالرحمن برصيد 2.5 نقطة.

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