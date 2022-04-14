الامارات | ثنائية لخيول «غودولفين» في افتتاح «مهرجان كريفين» البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لخيول «غودولفين» في افتتاح «مهرجان كريفين» البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت خيول «غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، انتصارين مهمين في افتتاح «مهرجان كريفين» البريطاني، أول من أمس، على مضمار نيوماركت العريق، بفوز «نيو سينس» بلقب الشوط الثالث «يوروبين فري هانديكاب» لخيول فئة «ليستد» لمسافة سبعة فيرلونغ «1400 متر عشبي»، ثم احتفاظ الجواد «ماستر أوف ذا سيز» بلقبه للعام الماضي في سباق «أبريل أوف سيفتون ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3»، وجرى في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر عشبي.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة للمهر «نيو سينس» في الشوط الرابع، واللحاق بخيول المقدمة، قبل أن ينتزع الصدارة في 300 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية و80 جزءاً من الثانية، بفارق 1.25 طول عن صاحب المركز الثاني «تكاريب باي» المملوك لـ«جي أر شانون» وإشراف المدرب ريتشاد هانون وقيادة الفارس ريان مور، فيما ذهب المركز الثالث للمهر «ربحي» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب ماركوس تريغونينغ وقيادة الفارس جيم كراولي.

وعاود الفارس وليام بيوك، استخدام الأسلوب ذاته مع «ماستر أوف ذا سيز» بوضع ضغط مبكر على خيول المقدمة، قبل التحول من الجهة الخارجية عند عبور علامة 400 متر الأخيرة، وانتزاع الصدارة وقطع خط نهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و49 ثانية و60 جزءاً من الثانية.

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