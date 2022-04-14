الامارات | رياضيون: الأولوية للمنتخب.. ويستحق فترة تحضير كافية لـ «ملحق المونديال»

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون: الأولوية للمنتخب.. ويستحق فترة تحضير كافية لـ «ملحق المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رياضيون إن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون للمنتخب الوطني لكرة القدم، وأنه يجب أن تتوحد كل الجهود لدعمه وتسخير الإمكانات كافة التي تمكنه من الإعداد والتحضير الجيد لمواجهته المرتقبة أمام أستراليا، في السابع من يونيو المقبل، في قطر، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، وفي حال الفوز يخوض الملحق الدولي أمام منتخب بيرو في 13 يونيو. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب بحاجة إلى فترة إعداد من 15 إلى 21 يوماً، وخوض مباراة ودية حتى يختبر جاهزيته بشكل جيد قبل اللقاء المرتقب.

وشددوا على ضرورة أن يثق لاعبو المنتخب بقدراتهم وإمكاناتهم الفنية، وأن يخوضوا مباراة أستراليا بالروح نفسها التي خاضوا بها مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة، وحققوا خلالها الفوز بهدف نظيف، قاد المنتخب إلى الملحق الآسيوي.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي السابق عيد باروت، إن «منح المنتخب فترة كافية للإعداد أمر بالغ الأهمية، سواء بضغط جدول المباريات المحلية أو تأجيلها»، مشيراً إلى أن فترة 15 يوماً مثالية لإعداد الأبيض.

ورأى أن المنتخب الأسترالي يتميز بالبنية الجسمانية القوية للاعبيه، وأن المنتخب يجب أن يتحضر لهذه المواجهة بأفضل طريقة ممكنة، مطالباً لاعبي المنتخب بخوض المباراة بالروح نفسها التي واجهوا بها كوريا الجنوبية، حين فازوا بهدف لصفر. وقال إن المنتخب الكوري الجنوبي يعد أفضل من أستراليا، ومع ذلك فإن المنتخب الوطني تفوق عليه، مؤكداً أهمية أن يثق لاعبو المنتخب بإمكاناتهم، وأن تكون الشراسة والقتال موجودة لديهم، وأن يتوحد الجميع من إعلام وغيره خلف المنتخب، وعدم إعطاء حجم أكبر للمنتخب الأسترالي.

وأوضح عيد باروت «من المهم أيضاً أن يخوض الأبيض مباراة ودية قبل مواجهة أستراليا، ومسألة الثقة بالنفس بالغة الأهمية، فحين واجهنا المنتخب الكوري، ورغم استحواذه وعدد محترفيه الكبير والبالغ نحو 10 لاعبين، وأنه وصل لكأس العالم 10 مرات، وأنه (فريق لا يقهر)، لكن في النهاية هذه الأمور لا تهم وحققنا الفوز، بعد أن توافرت الثقة بالنفس.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم مشرف الفريق الأول مشرف المنتخب سابقاً، الدكتور حسن سهيل، أهمية منح المنتخب الفرصة الكافية للإعداد، مشيراً إلى أن الأبيض مطالب التمسك بشدة بهذه الفرصة التي سنحت له لحصد بطاقة التأهل للمونديال.

وقال حسن سهيل «يجب أن تكون الأولوية للمنتخب، حتى لو كان ذلك بضغط مسابقة دوري المحترفين».

وأشار إلى أنه يفترض أن يكون لاعبو المنتخب قد وصلوا إلى عقلية أنهم مؤهلون لتمثيل المنتخب في كأس العالم. وعن اللقاء المرتقب، قال: «من المهم للأبيض أن يخوض المباراة بتحفظ وبتوازن بين الدفاع والهجوم، لأنها بمثابة مباراة نهائية، والخاسر فيها يغادر سباق التأهل». وشدد على ضرورة عدم خوض هذه المباراة باستهانة أو بتخوف من المنافس.

بدوره أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر والمحلل الفني، خالد عبيد، أن «هناك نقطة مهمة، هي أنه حتى موعد المباراة، فإن أغلب لاعبي منتخب أستراليا الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، سيكون عليهم ضغط مباريات، فضلاً عن الإرهاق والإجهاد بشكل كبير، لذلك يجب على المنتخب الاستفادة من كل هذه الأمور».

وأضاف خالد عبيد: «سبق للمنتخب أن واجه أستراليا في كأس آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات وتفوق عليه».

ورأى أن المنتخب الأسترالي يتميز لاعبوه بالبطء في الأداء، وأنهم يعتمدون على الكرات الطويلة والعرضية، معتبراً أن كل هذه الأمور ستسهّل من مهمة المنتخب في حال ركز على نقاط الضعف هذه لأستراليا في فترة الإعداد.

وتمنى خالد عبيد أن يكون كل لاعبي المنتخب موجودين خلال فترة الإعداد وفي وقت المباراة، وأن تبتعد عنهم الإصابات، حتى تتوافر الخيارات كافة لدى المدرب.

وأكمل: «اختيار مدرب المنتخب حارب عبدالله سهيل لخوض مباراة كوريا الجنوبية الأخيرة، لم يكن بضربة حظ، وإنما لمعرفته به، لأنه سبق له أن دربه في شباب الأهلي، وكان عند حسن الظن به في مباراة كوريا بتسجيله هدف الفوز الوحيد في المباراة».

• المنتخب يستعد لخوض مباراة مهمة أمام أستراليا في السابع من يونيو المقبل بقطر، ضمن ملحق آسيا عن تصفيات كأس العالم 2022.



• 13 يونيو موعد المباراة المقررة في الملحق الدولي بقطر أمام منتخب بيرو.



• الفوز على كوريا الجنوبية منح المنتخب الوطني دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة أستراليا.

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