الامارات | الجزيرة ينشد «تصحيح المسار» أمام مومباي في «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينشد «تصحيح المسار» أمام مومباي في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة مواجهة مصيرية عندما يلتقي مومباي سيتي الهندي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال آسيا، الساعة 9:15 مساءً على استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويسعى «فخر أبوظبي» إلى تحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات، بعدما تلقى الفريق الخسارة في أول جولتين أمام القوة الجوية العراقي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، وأمام الشباب السعودي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليحتل الجزيرة المركز الرابع في المجموعة الثالثة من دون رصيد من النقاط، بينما يتصدر لائحة الترتيب برصيد ست نقاط بينما يتساوى كل من القوة الجوية ومومباي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر بأن يتحسن أداء اللاعبين بعدما ظهر الفريق بمستوى غير متوقع، رغم أن «فخر أبوظبي» على مستوى دوري أدنوك للمحترفين يقدم مستويات جيدة جداً بتحقيقه الفوز في آخر خمس مباريات على كل من: الإمارات والشارقة والعروبة واتحاد كلباء وشباب الأهلي.

ويتحمّل كايزر بصورة كبيرة مسؤولية الخسارة في أول مباراتين، لأنه لم يعتمد على تشكيلة اللاعبين الأساسيين وأراح بعض اللاعبين، بينما أشرك عدد من اللاعبين الشباب، ما جعل الفريق يظهر وكأنه يشارك في البطولة القارية بهدف «تأدية الواجب» وليس بهدف المنافسة على التأهل إلى ثمن النهائي.

ورغم خسارة الفريق في أول مباراتين، ولكن حظوظه قائمة بقوة التأهل إلى دور الـ16، إذ يعد مومباي سيتي الهندي هو بوابة الفريق للعودة إلى أجواء البطولة، خصوصاً أن الفريقين سيلتقيان في الجولتين الثالثة والرابعة، وفي حال فوز «فخر أبوظبي» في المباراتين سيرفع رصيده إلى ست نقاط، ويعزز آماله في الحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، لن يكون فريق مومباي سيتي الهندي خصماً سهلاً، رغم أنه يشارك للمرة الأولى في تاريخه في دوري أبطال آسيا، ولكن الفريق المملوك إلى «مجموعة السيتي» برهن على أنه سينافس بقوة على بطاقات التأهل إلى دور الـ16، رغم خسارته في الجولة الأولى أمام الشباب السعودي بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يحقق الفوز في الجولة الثانية على القوة الجوية بهدفين مقابل هدف.

وحقق نادي مومباي سيتي إنجازاً تاريخياً بتتويجه بطلاً للدوري الهندي الممتاز لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي، مسجلاً نجاحات رياضية جديدة لمجموعة السيتي لكرة القدم التي استحوذت على معظم أسهم النادي الهندي عام 2019 ضمن خططها الرياضية الطموحة ليصبح ضمن 10 أندية تمتلكها وتديرها في خمس قارات حول العالم وهي: مانشستر سيتي الإنجليزي، نيويورك سيتي الأميركي، ميلبورن سيتي الأسترالي، يوكوهاما إف سي مارينوس الياباني، مونتيفيديو سيتي الأوروغوياني، جيرونا الإسباني، لوميل البلجيكي، سيتشوان جينيو الصيني، وتروا الفرنسي.

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