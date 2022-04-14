تصرفات غير رياضية وخناقة شوارع بين لاعبي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي و أتلتيكو مدريد ،مشادة بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 91 من زمن المباراة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «واندا متروبوليتانو»، مساء اليوم الأربعاء، في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

حيث شهدت المباراة طرد لاعب فريق أتلتيكو مدريد، فيلبيي أوجستو في الدقيقة91 بالوقت البديل من الضائع، بعد تدخله القوي ومناوشاته مع لاعب مانشستر سيتي.

ونجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا ناريًا مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل سلبياً مع نظيره أتلتيكو مدريد في إطار ربع النهائي، في المباراة المقامة على ملعب «واندا متروبوليتانو»، مساء اليوم الأربعاء، في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الإسباني

وستكون مباراة الذهاب في ملعب الأتحاد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 الجاري،على أن تكون مباراة العودة في إسبانيا يوم الأربعاء4 مايو المقبل 2022.

وبدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: كيفين دي بروين – رودري – إلكاي جوندوجان

الهجوم: رياض محرز – فيل فودين – بيرناردو سيلفا

بينما جاء تشكيل أتليتكو كالآتي:

المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورنتي – سافيتش – فيليبي – رينيلدو – رينان لودي

الوسط: كوندوجبيا – كوكي – توماس ليمار

الهجوم: جواو فيليكس – أنطوان جريزمان



ونشبت مناوشات قوية بين لاعبى أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي عقب نهاية المباراة، بالتعادل السلبي، وتأهل الأخير لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا، والتى جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وكان مانشستر سيتي قد حسم مباراة الذهاب بين بفوز صعب بنتيجة 1-0، سجله النجم البلجيكي كيفن دى بروين، في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب الاتحاد ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد النفق المؤدى إلى غرف خلع الملابس تصرفات غير رياضية من جانب بعض اللاعبين من جانب الفريقين، بعد توتر الأجواء فى الدقائق الأخيرة من المباراة بعد طرد لويس فيليبى مدافع الروخى بلانكوس بعد تدخله العنيف على فيل فودين لاعب السيتي.