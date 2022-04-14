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محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

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الشارقة - اميمة ياسر - تحدث محمد صلاح، جناح الإنجليزي، نجم منتخب مصر، عن تجديد عقده مع الريدز، الذي ينقضي بانتهاء موسم 2023، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالملك المصري، على رأسها الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

هناك الكثير من عوامل التشتيت

وقال محمد صلاح في حواره مع شبكة «إي إس بي إن»: «أهم شيء لدي الآن هو التركيز مع الفريق في مختلف البطولات التي نشارك فيها، وما دام المسؤولون في النادي سعداء وزملائي في الفريق كذلك، فأنا بالتالي سعيد».

وأضاف النجم المصري: «هناك العديد من العوامل التشتت، فالجماهير كان لديهم الحماس لرؤيتي في ملاعب الريدز عندما كنت ألعب لمنتخب بلادي في كأس أمم أفريقيا، على الرغم من أن الفريق كان يؤدي بمستوى هائل، وكانوا يسألوني دوما إلى متى ستظل هناك، ومتي ستعود».

الحصول على خدمات محمد صلاح

وهناك العديد من الفرق الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدمات محمد صلاح، على رأسها برشلونة؛ إذ يريد المدرب الإسباني تشافي هرنانديز، المدير الفني للبارسا، ضم النجم المصري إلى الفريق، لكي يكون ضمن المشروع الرياضي للمدرب.

وكانت هناك محادثات مع وكيل رامي عباس، وكيل محمد صلاح، وفريق باريس سان جيرمان، لكي يكون رفقة الثلاثي الهجومي الأرجنتيني ليونيل والفرنسي كليان مبابي والبرزيلي .

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

تصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 20 هدفا، بفارق ثلاث عن أقرب منافسيه، سون هيونج، نجم توتنهام هوتسبر، برصيد 17.

ويأتي محمد صلاح رابعا في ترتيب هدافي ، برصيد 8 أهداف، بعد كلا من: روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، برصيد 13 هدفا، وكريم بنزيما، نجم ، برصيد 12 أهداف، وسباستيان هيلير، مهاجم أياكس أمستردام برصيد 11 هدفا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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