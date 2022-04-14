بتعادل مثير ضد بنفيكا 3-3.. ليفربول يتأهل لنصف نهائى أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - حسم التعادل الإيجابي 3-3 موقعة مباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره بنفيكا البرتغالي والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول على مقاعد بدلاء الفريق، حيث فضل المدرب إراحته مع عدد من نجوم الفريق، قبل أن يشارك من منتصف الشوط الثاني.

تقدم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول للريدز في الدقيقة 21، فيما تعادل جونزالو راموس للفريق البرتغالي في الدقيقة 32.

في الشوط الثاني، سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية لصالح الريدز في الدقائق 55 و65، وسجل الفريق البرتغالي هدفين عبر رامون يارمتشوك في الدقيقة 73 وداورين نونيز في الدقيقة 82.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر/ خط الدفاع:جوميز – كوناتى - ماتيب – تسيمكاس/ خط الوسط: نابى كيتا – ميلنر- كيتا/، خط الهجوم: جوتا- فيرمينو - لويس دياز.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي بملعب بنفيكا في البرتغال، لتكون مجموع المباراتين 6-4 لصالح الريدز الذي يضمن التأهل للدور نصف النهائي ويصطدم بفريق فياريال الاسباني.