إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ينجو من «ريمونتادا» بنفيكا.. ومانشستر سيتي يتخطى أتلتيكو مدريد في مباراة ماراثونية

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وكان مانشستر سيتي قد حسم مباراة الذهاب بين بفوز صعب بنتيجة 1-0، سجله النجم البلجيكي كيفن دى بروين، في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي بملعب الاتحاد ضمن ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة توتراً كبيراً بين لاعبي وبدلاء والجهاز الفني للفريق، بعد تدخل لويس فيليبى على فودين لاعب مانشستر سيتي، ليتعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي فريق ريال مدريد في نصف نهائي دورى أبطال أوروبا، بعد تخطيه تشيلسي بنتيجة 5 - 4 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ليفربول وبنفيكا

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، حسم التعادل الإيجابي 3-3 موقعة مباراة فريق ليفربول الإنجليزي ضد نظيره بنفيكا البرتغالي والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول بالهدف الأول للريدز في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل لبنفيكا اللاعب جونزالو راموس في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية لصالح الريدز في الدقائق 55 و65، وسجل الفريق البرتغالي هدفين عبر رامون يارمتشوك في الدقيقة 73 وداورين نونيز في الدقيقة 82.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي بملعب بنفيكا في البرتغال، لتكون مجموع المباراتين 6-4 لصالح الريدز الذي يضمن التأهل للدور نصف النهائي ويصطدم بفريق فياريال الاسباني.