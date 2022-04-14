شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 13 \4\2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها نجاة باسم مرسى من حادث سير، وطلب الأهلى حكام أجانب لمبارياته، ودخول باتشيكو دائرة المرشحين لخلافة إيهاب جلال فى بيراميدز.

باتشيكو ضمن قائمة المرشحين لتدريب بيراميدز خلفًا لإيهاب جلال

دخل البرتغالى جايمى باتشيكو مدرب الزمالك السابق، دائرة المرشحون لتولى قيادة فريق بيراميدز خلفًا لإيهاب جلال الذى تم اختياره ليصبح المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بعد رحيل البرتغالى كارلوس كيروش عقب فشل الفراعنة فى التأهل لكأس العالم 2022 بقطر.

تعرض باسم مرسى مهاجم فريق سيراميكا لحادث سير بعد عودته من التدريب أدى إلى تهشم الجزء الأمامى من سيارته ولكن اللاعب لم يصب بسوء وحالته جيدة.

الأهلي يطلب حكاما أجانب لمبارياته المقبلة وسماع ما يحدث فى غرفة الـVAR

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

بسبب أحداث السنغال ..مصر تستضيف مؤتمرا عالميا للأمن والسلامة أكتوبر المقبل باعتبار مصر عاصمة افريقيا في كرة القدم.. عُقد اليوم الأربعاء إجتماعا موسعا بمقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ، والسيد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري و السيد فيرون موسينجو سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، و الدكتور كريستيان مسئول الأمن و سلامة الملاعب بالاتحاد الأفريقي و السيد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم المصري، من أجل التنسيق لاستضافة مصر لمؤتمر دولي عالمي في أكتوبر المقبل .

الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب النجم الساحلى

أكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى .

المصري يعلن أسعار تذاكر مباراة نهضة بركان بالكونفدرالية وانطلاق عملية الحجز

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن تحديد سعر تذكرة مباراة نهضة بركان في ذهاب الدور ربع النهائي بالكونفدرالية، والتي تقام يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، بواقع 50 جنيهًا للدرجة الموحدة، وهو ما يمثل 50 % من قيمة التذكرة الموحدة بمباريات الفريق بالبطولات المحلية، وذلك حرصًا من مجلس إدارة النادي على تخفيف العبء عن كاهل جماهير النادي، ولحاجة الفريق لمؤازرة الجماهير ليس في تلك المباراة فحسب بل في مشوار الفريق الأفريقي بالكامل، علمًا بأنه سيتم غلق أبواب الاستاد مع بداية المباراة مع منع دخول اي من الجماهير عقب بداية المباراة في العاشرة مساء.