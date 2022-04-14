شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للسلة يختار سارة جمال للتحكيم فى كأس العالم للسيدات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد باختيار الحكم المصري سارة جمال للمشاركة في تحكيم بطولة كأس العالم للسيدات 2022، والتى تقام فى الفترة من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من العام الجاري بالعاصمة الاسترالية سيدنى.

وأخطر الاتحاد الدولي نظيره المصري باختيار سارة جمال للمشاركة في تحكيم بطولة كأس العالم للسيدات والتى تشارك فيها 12 دولة.

ومن جانبها علقت سارة جمال في تصريحات رسمية قائلة: "هو حلم يتحقق أخيرًا، كنت أحلم طوال حياتي أن أصل لهذه المرحلة في التحكيم وإدارة مباريات في كأس العالم سواء رجال أو سيدات".

وتابعت: "أتمنى أن أكون عند ثقة الاتحاد الدولي في اختياري للتواجد ضمن الحكام في البطولة"، وأضافت سارة: "فخورة بتمثيلي لمصر في بطولة كأس العالم وأيضًا قارة إفريقيا، سعيدة ولا أجد كلمات قادرة على وصف شعوري منذ اخطاري رسميًا بتواجدي في البطولة".

جدير بالذكر أن سارة جمال كان قد تم اختيارها منذ أيام للتحكيم في منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 عاما في يوليو 2022.