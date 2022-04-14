شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 13/ 4/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 13/ 4/ 2022 العديد من الأحداث المهمة جاء فى مقدمتها، سر حضن أبو جبل لحكم مواجهة فاركو فى الدورى، وفيريرا يمنح محمد عبد الغني راحة من التدريبات.

سر حضن أبو جبل لحكم مواجهة فاركو فى الدورى

كشف مصدر مقرب من محمد أبو جبل حارس الزمالك السر وراء احتضان الحارس الدولى لحكم مباراة فاركو والزمالك محمد عادل قبل انطلاق المباراة داخل ممر اللاعبين باستاد القاهرة الدولى أمس.

حصل محمد عبد الغني لاعب الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء وذلك بسبب لشعوره ببعض الإجهاد عقب مشاركته في مباراة أمس أمام فاركو التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

برنامج تأهيل مكثف للونش استعدادا للاتحاد السكندري

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا منفردا على هامش تدريب اليوم الأربعاء، الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في ظل معاناته من الإصابة بآلام في الركبة.

تدريبات خاصة لسيسيه واوناجم في الزمالك اليوم .. تأهيل الونش وراحة لجمعة

خاض الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الزمالك تدريبات خاصة على هامش تدريب اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي تدريبات خاصة بالجري حول الملعب ، قبل خوض تدريبات بالكرة، تحت إشراف أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذي شرح لهما بعض التعليمات الفنية.

أمير مرتضى يطمئن على ناشئ الزمالك ويخبره بالعلاج تحت إشراف طبيب الفريق الأول

أجرى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك اتصالا هاتفيا بعبد الله محمد صانع ألعاب فريق مواليد 2003 للاطمئنان عليه بعدما تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال لقاء فريقه الأخير أمام فاركو، في الجولة الثلاثين لبطولة الجمهورية للناشئين.

البرازيلى بورجيس يصل القاهرة غدا لتدعيم طائرة الأهلى

يصل اللاعب البرازيلي ماوريسيو بورجيس سيلفا إلى القاهرة غدا الخميس للإنتظام في تدريبات فريق الكرة الطائرة بالأهلى إستعداداً لنهائي الكأس أمام الزمالك و المنتظر إنطلاقه 23 أبريل الجارى .

الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب النجم الساحلى