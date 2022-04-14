شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة المصري حكام مباريات غدا الخميس، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، حيث تقام 3 مباريات وهى طلائع الجيش وإنبى على استاد جهاز الرياضة العسكرى في التاسعة والنصف مساء، فيما يواجه المقاولون نظيره المقاصة في التاسعة والنصف مساءً على استاد المقاولون، فيما يلاقى البنك الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى في التاسعة والنصف مساءً على استاد بتروسبورت.

ويدير هشام الفلال مباراة إنبى وطلائع الجيش ويعاونه كل من محمود عبد السميع وخالد رمضان كحكم مساعد ومحمود منصور كحكم رابع، فيم سيتواجد حسام عزب كحكم فيديو ويعاونه حمادة القلاوى.



طلائع الجيش وانبى

وسيتولى محمود ناجى الإدارة التحكيمية لمباراة المقاولون والمقاصة ويعاونه هشام الدسوقى ومحمد مجدى سليمان، وحكم رابع أسامة إسماعيل، وفي غرفة الفيديو مصطفى الشاهدى ويعاونه عمرو عابدين.



المقاولون والمقاصة

ويدير محمد الحنفى مباراة البنك الأهلى والاتحاد السكندري كحكم ساحة ويعاونه أحمد نوفل ومصطفى رشاد ومحمد عباس قابيل كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو عمرو الشناوى ويعاونه أحمد صلاح.