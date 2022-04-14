شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال المدرب رقم 4 للمنتخب خارج الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إيهاب جلال رابع مدرب مصري يتولى تدريب المنتخب الوطنى بعيدا عن قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، بعد عبد المنعم الحاج وشوقي غريب وشحتة.

وساهمت نجاحات إيهاب جلال السابقة في ترجيح كفته لتدريب الفراعنة، حيث تولى جلال تدريب 11 فريقا خلال مسيرته التي انطلقت عام 2007 انتهاء بمحطته الحالية مع بيراميدز.

قاد جلال الأندية التي دربها في 274 مباراة، حيث فاز في 133 مواجهة وتعادل في 67 مباراة وخسر 74 لقاء، وكانت حصيلته من الأهداف المسجلة مع الفرق التي دربها 400 هدف، وتلقت شباكه 300 هدفا.

الكرة الهجومية التي يتمتع بها إيهاب جلال، ورؤيته في اكتشاف الوجوه الجديدة، وامتلاك الكرة وحرمان الخصم منها، ربما تكون أهم الأسباب التي جعلت اسمه الأفضل بين كافة المرشحين لتدريب الفراعنة بحثا عن استعادة الأمجاد الغائبة على صعيد النتائج والأداء المعروف عن منتخب الساجدين.

البحث عن الكرة الواقعية وترويض لقب أمم أفريقيا الضال منذ آخر تتويج في 2010 والذهاب لمونديال 2026 هي أهداف منتظرة من إيهاب جلال في المنتخب، فهل يعيد بريق الفراعنة مع المدرب الوطني؟!

ولم يستغرق اتحاد الكرة وقتا لحسم ملف المدير الفني، حيث يتبقى شهر ونصف على أول مواجهات رسمية للمنتخب في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.