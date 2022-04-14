سبورتنج يحتفى بإيهاب جلال فى ودية بيراميدز استعدادًا لمواجهة مازيمبى

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القاهرة - سامية سيد - احتفى نادي سبورتنج بإيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، بمناسبة تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، وأهدى الجهاز الفني لنادي سبورتنج، إيهاب جلال، باقة ورد، تكريما له وتقديرا عقب توليه مهمة قيادة الفراعنة بقرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقرر اتحاد الكرة تعيين إيهاب جلال لخلافة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، على أن يتولى المدير الفني لبيراميدز القيادة الفنية للفراعنة في المرحلة المقبلة، وعقب مباراتي مازيمبي في كأس الكونفدرالية، والتحضير لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار صيف 2023.

ويلتقي بيراميدز مع سبورتنج وديا بملعب الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراتي مازيمبي الكونغولي والمحدد لهما يومي 17 و25 أبريل الجاري، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن إيهاب جلال تشكيله الذي يخوض مباراة سبورتنج الودية، وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - حسين السيد - أحمد توفيق خط الوسط: صلاح الدين يحيى - أحمد فوزي - فخر الدين بن يوسف - إيريك تراوري - محمود صابر خط الهجوم: دودو الجباس



سبورتنج يحتفى بإيهاب جلال فى ودية بيراميدز