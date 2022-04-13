الامارات | تعرّف على مكان ومواعيد الذهاب والإياب في نصف نهائي "الأبطال" بعد اكتمال "المربع الذهبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مكان ومواعيد الذهاب والإياب في نصف نهائي "الأبطال" بعد اكتمال "المربع الذهبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت "دراما" ربع نهائي أبطال أوروبا اليوم، بعد ثلاث مباريات مثيرة للغاية، ودع فيها أحد أبرز المرشحين بايرن ميونيخ على يد المفاجأة فياريال، ونجا مان سيتي بأعجوبة من هجوم كاسح في شوط واحد لأتلتيكو مدريد، وقلب ريال مدريد الطاولة على تشلسي في مباراة الإياب بعد أن تقدم الأخير 3-0 وسجل الريال هدفين ليؤمن مكانه في نصف النهائي، بينما في مباراة رابعة كان المسار هادئا للغاية لليفربول، الذي لم يجد صعوبة تذكر أمام بنفيكا البرتغالي.

وباكتمال أضلاع المربع الذهبي، يلتقي مانشستر سيتي ريال مدريد ذهابا في مانشستر يوم 26 أو 27 الشهر الجاري، بينما الإياب في مدريد يوم 3 أو 4 مايو المقبل، وفي المباراة الثانية يستقبل ليفربول فياريال يوم 26 أو 27 الجاري، والإياب في فياريال 3 أو 4 مايو المقبل.

يذكر أن النهائي سيلعب في ضيافة العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو، بعد أن تم نقله رسميا من مدينة سان بيترسبورغ الروسية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا وعلى إثر استبعاد الكرة الروسية من المسابقات القارية والعالمية.

وتنص قوانين "يويفا" على أن لا تتجاوز التبديلات ثلاثة بحدث أقصى في الوقت الرسمي، مع تبديل إضافي في الوقتين الإضافيين، بينما البطاقات الصفراء تظل مستمرة، وخطر الغياب في الإياب أو النهائي يتهدد عددا كبيرا من لاعبي ريال مدريد ومان سيتي بالذات بعد مباراتين شاقتين أمام تشلسي وأتلتيكو مدريد.

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