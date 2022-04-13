الامارات | «الأهلي» يطالب بحكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» يطالب بحكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الاستعانة بحكام أجانب خلال مبارياته المقبلة في المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المسابقة برصيد 31 نقطة من 12 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب الذي خاض 14 مباراة.

وقال الأهلي عبر موقعه على الإنترنت إنه أرسل خطابا للاتحاد المحلي للعبة بعد تكرار أخطاء التحكيم «التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل».

وأضاف الأهلي «حدد النادي في خطابه خمسة مطالب منها الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة ودراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم لإلقاء محاضرات ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

»الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم. أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة حكم الفيديو المساعد أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل.

«إسناد مباريات الفريق إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم».

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في المسابقة هذا الموسم 1-صفر أمام مضيفه المصري البورسعيدي يوم السبت الماضي.

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