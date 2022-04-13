أوليفر كان: ليلة خروج بايرن مريرة ومحبطة

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وقال كان عبر شبكة «تويتر» أمس «ليلة مريرة ومحبطة للغاية بالنسبة لنا ولكل الجماهير، لاعبونا بذلوا كل ما في وسعهم، ودائما كان لديهم الإيمان بقدرتهم على المضي قدما».
وأضاف «الآن حان وقت استخلاص الدروس المستفادة لتحديد مسار الموسم المقبل».
وبعد الخروج من دور الثمانية لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، يحتاج بايرن لتعزيز صفوفه من أجل الموسم المقبل.
ويتوجب على النادي البافاري الدخول في مفاوضات بشأن تجديد عقود الرباعي روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير وتوماس مولر وسيرج جنابري، حيث تنتهي عقودهم جميعا في 2023.
كما خرج بايرن مبكرا من كأس ألمانيا، ليصبح الأمل الوحيد في الفوز بلقب البوندسليجا للمرة العاشرة على التوالي.
ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.
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