توني كروس: مجموعة ألمانيا في المونديال متوازنة

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وقال كروس للمدونة الصوتية بودكاست الخاصة به «إينفاخ مال لوبين» خلال حديث مع شقيقه فيليز مساء الثلاثاء «لا أراها بنفس صعوبة يورو 2020، لا أراها على الورق في نفس سهولة قرعة مونديال 2018، لكن علينا أن نتوخى الحذر هناك».
وفي يورو 2020 لعب منتخب ألمانيا في مجموعة واحدة مع البرتغال وفرنسا والمجر، وبلغ دور الـ16، وفي مونديال 2018 حل منتخب ألمانيا في المركز الأخير رغم وجوده في مجموعة واحدة مع السويد والمكسيك وكوريا الجنوبية.
وفي مونديال قطر ستلعب ماكينات ألمانيا إلى جانب إسبانيا واليابان والفائز من مواجهة نيوزيلندا مع كوستاريكا.
وأوضح كروس «بالطبع هي مجموعة عليك أن تعبر من خلالها، هذا ما قلناه في مونديال 2018 أيضا، عندما لم تنجح الأمور».
ويرى كروس الذي اعتزل اللعب الدولي العام الماضي، أن التشكيل الحالي لمنتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب هانسي فليك، يستطيع الفوز على اليابان بينما ستكون الفرصة متساوية أمام إسبانيا.
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