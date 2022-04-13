شكرا لقرائتكم خبر ملقة تستضيف الأدوار الإقصائية لكأس ديفيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام الأدوار الإقصائية لأهم بطولة تنس لمنتخبات الرجال خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر المقبل على الملاعب الصلبة في بالاسيو ديبورتس خوسيه ماريا مارتينا كاربينا.
وكانت ملقة واحدة من أربع مدن ستستضيف منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر المقبل، إلى جانب بولونيا وجلاسكو وهامبورج، لكن سيتم الآن الاستعاضة عنها بمدينة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وتستضيف كل واحدة من المدن الأربع منافسات مجموعة واحدة تضم أربعة فرق، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.
وتجرى قرعة دور المجموعات لكأس ديفيز في 26 أبريل الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملقة تستضيف الأدوار الإقصائية لكأس ديفيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.