ملقة تستضيف الأدوار الإقصائية لكأس ديفيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الدولي للتنس أمس أن الأدوار الإقصائية لبطولة كأس ديفيز ستقام في ملقة الإسبانية في 2022 و2023.

وتقام الأدوار الإقصائية لأهم بطولة تنس لمنتخبات الرجال خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر المقبل على الملاعب الصلبة في بالاسيو ديبورتس خوسيه ماريا مارتينا كاربينا.

وكانت ملقة واحدة من أربع مدن ستستضيف منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر المقبل، إلى جانب بولونيا وجلاسكو وهامبورج، لكن سيتم الآن الاستعاضة عنها بمدينة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وتستضيف كل واحدة من المدن الأربع منافسات مجموعة واحدة تضم أربعة فرق، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتجرى قرعة دور المجموعات لكأس ديفيز في 26 أبريل الحالي.