100 ألف يورو غرامة إلقاء كوب

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وكان قد تم إلقاء كوب من المدرجات وارتطم بحامل الراية، ليتوقف اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة، عندما كان مونشنجلادباخ متقدما 2/0، وبعدها تقرر إلغاءها.
وفي وقت لاحق جرى الإعلان عن احتساب مونشنجلادباخ فائزا بالمباراة بالنتيجة نفسها التي ألغيت عندها.
وأعلن الاتحاد الألماني أمس عن العقوبة المالية المفروضة على بوخوم، وأضاف أن النادي سيظل تحت الملاحظة حتى نهاية الموسم المقبل، وسيُعاقب بإغلاق جزئي في مدرجات الاستاد في حال تكرر مثل هذا الحادث.
كذلك يجب على بوخوم تطوير وتطبيق المعايير الخاصة بتجهيز نظام مراقبة بالفيديو عالي الدقة في الاستاد، قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بمباراة مونشنجلادباخ، كان مكتب الادعاء العام في بوخوم قد وجه للشخص البالغ من العمر 38 عاما، الذي ألقى الكوب إلى أرضية الملعب، اتهامات بارتكاب اعتداء.
وذكر النادي «لا تزال الإجراءات مستمرة، وبالتالي لن يصدر بوخوم المزيد من البيانات بشأن هذه القضية».
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