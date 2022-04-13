فرانكفورت يهدد برشلونة بجماهيره

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى المدير الرياضي لنادي آنتراخت فرانكفورت الألماني ماركوس كروشه أن المواجهة أمام برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو مساء اليوم بإياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي قد تكون أشبه بمباراة يخوضها فريقه على ملعبه.

وقال كروشه لصحيفة «بيلد أمس « «من خلال قوة جماهيرنا وكيفية مؤازرتها لنا، واثق بنسبة 100% بأن جماهيرنا ستصنع أجواء جيدة وستكون أكثر صخبا من جماهير برشلونة».

ويخرج فرانكفورت لملاقاة برشلونة وهو على ثقة في قدرته على المضي قدما في البطولة القارية بعد تعادله بهدف لمثله في مباراة الذهاب. ويرى كروشه أن الجماهير بالتأكيد تصنع الفارق «إنها تظهر للاعبين ماهية نادي فرانكفورت، عنصر تحفيز إضافي، تصنع روح الفريق وتصبح عنصر تواصل، كل اللاعبين يرغبون ويحتاجون إلى هذه المشاعر».

ووصلت أعداد كبيرة من الجماهير إلى إسبانيا مساء الثلاثاء ويتوقع فرانكفورت أن يتواجد حوالي 30 آلف مشجع خلال المباراة.