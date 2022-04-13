فرانكفورت يهدد برشلونة بجماهيره

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وقال كروشه لصحيفة «بيلد أمس « «من خلال قوة جماهيرنا وكيفية مؤازرتها لنا، واثق بنسبة 100% بأن جماهيرنا ستصنع أجواء جيدة وستكون أكثر صخبا من جماهير برشلونة».
ويخرج فرانكفورت لملاقاة برشلونة وهو على ثقة في قدرته على المضي قدما في البطولة القارية بعد تعادله بهدف لمثله في مباراة الذهاب. ويرى كروشه أن الجماهير بالتأكيد تصنع الفارق «إنها تظهر للاعبين ماهية نادي فرانكفورت، عنصر تحفيز إضافي، تصنع روح الفريق وتصبح عنصر تواصل، كل اللاعبين يرغبون ويحتاجون إلى هذه المشاعر».
ووصلت أعداد كبيرة من الجماهير إلى إسبانيا مساء الثلاثاء ويتوقع فرانكفورت أن يتواجد حوالي 30 آلف مشجع خلال المباراة.
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