الغرافة وشباب الأهلي.. معركة خليجية تحت سماء الآسيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الغرافة القطري صاحب النقاط الأربع عن تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عندما يلاقي شباب الأهلي دبي الإماراتي صاحب النقطتين عند الساعة الـ11:15 مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما يلتقي أيضا ضمن المرحلة الثالثة لفرق المجموعة، فولاد خوزستان الإيراني (نقطتان) مع أهال التركمانستاني (نقطة واحدة) في الـ8:15.

فولاد وأهال

كل من الفريقين يبحث عن الفوز الأول له خلال هذه البطولة، حيث لم يستطع فولاد تحقيق الفوز في الجولتين الماضيتين، بعد أن تعادل سلبيا أمام الغرافة القطري في الجولة الأولى وإيجابيا أمام شباب الأهلي دبي (1/1) في الجولة الماضية ليجمع نقطتين.

على الطرف الآخر يسعى صاحب المشاركة الأولى في البطولة، فريق أهال لتسجيل الانتصار الأول له وتصحيح وضعه بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام الغرافة القطري 0/ 2، وتعادل 1/1 مع شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى.

الغرافة وشباب الأهلي

في أقوى لقاءات المجموعة، يواجه الغرافة نظيره شباب الأهلي دبي في لقاء هو الأول بين الفريقين في البطولة، حيث لم يسبق أن تواجها من قبل ضمن دوري أبطال آسيا.

يدخل الغرافة المواجهة وهو في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بعد أن فاز في الجولة الماضية على أهال 2/ 0، وقبلها كان قد تعادل سلبيا أمام فولاد خوزستان في افتتاحية مبارياته في هذه المجموعة.

ويسعى الغرافة لتحقيق الانتصار والمضي قدما نحو التأهل والمحافظة على الصدارة.

من جانبه يبحث شباب الأهلي دبي عن انتصاره الأول بعد تعثره بالتعادل في الجولتين الماضيتين.

ويدرك الفريق الإماراتي أن خسارته اليوم ستصعب مهمته في اللحاق بالصدارة لخطف التأهل، لذلك سيدخل المباراة واضعا الفوز هدفا أول ليعود مجددا للمنافسة على ريادة المجموعة.

ترتيب «الثالثة» قبل لقاءات اليوم

الغرافة: 4 نقاط

شباب الأهلي دبي: 2

فولاد خوزستان: 2

أهال: 1

20:15: فولاد الإيراني وأهال تركمنستان (C)

23:15: الغرافة القطري وشباب الأهلي دبي (C)