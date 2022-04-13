شكرا لقرائتكم خبر التعاون يطمح لتصحيح المسار بقهر سيباهان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى التعاون إلى تعويض خسارته الماضية 0/ 1 أمام باختاكور الأوزبكي بالفوز على سيباهان الإيراني عندما يلتقيه في الـ11:15 مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لمنطقة الغرب الذي يقام حاليا في السعودية بنظام التجمع ويختتم يوم 27 أبريل الحالي.

كما يلتقي ضمن المجموعة الرابعة أيضا وعند الساعة الـ20:15 الدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي.

وتتساوى جميع فرق المجموعة في الرصيد النقطي، حيث يملك كل فريق 3 نقاط من فوز وخسارة في الجولتين الماضيتين.

استهل التعاون مشواره بقوة عندما تغلب على الدحيل القطري 2/ 1 في الجولة، لينذر فرق مجموعته التي تلعب في أرضه بين جماهيره، إلا أنه فاجأمتابعيه بخسارته في المباراة الثانية أمام باختاكور الأوزبكي بهدف في الدقيقة 83 بعد أن أدى بطريقة مختلفة ومغايرة للتي كان عليها في مباراة الدحيل، حتى أن المدير الفني للفريق، الهولندي جون فان دين بروم أكد أنه فوجئ بأداء اللاعبين، قبل أن يعيد الخسارة إلى أسباب أخرى من بينها ضغط جدول المباريات وسوء الطالع.

ويريد جون بروم العودة للحالة التي كان عليها الفريق في مستهل مشواره، وهي تحقيق الفوز وتجاوز أثار الهزيمة أمام باختاكور.

في المقابل، فإن سيباهان، عاش أوضاعا شبيه لأوضاع التعاون، حيث يملك 3 نقاط بعد أن دشن هو الآخر مشواره بالفوز على باختاكور بنتيجة 3/ 1، ثم عاد ليخسر في الجولة الثانية أمام الدحيل القطري بهدف في الدقيقة 84.

الدحيل وباختاكور

يلتقي الخاسران في الجولة الأولى، الفائزين في الثانية، الدحيل وباختاكور في مباراة قوية لفض الاشتباك بينهما وكذلك مع التعاون وسيباهان.

ونجح الدحيل (3 نقاط) وباختاكور (3 نقاط) في النهوض سريعا بعد أن خسرا في البداية، فالدحيل خسر من التعاون ثم فاز على سيباهان، فيما خسر باختاكور من سيباهان ثم فاز على التعاون.

غرائب المجموعة

