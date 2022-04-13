مدرب الشباب سعيد بقوة خط دفاعه

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وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي أمس»شاهدت مباراة القوة الجوية أمام الجزيرة، كان فريقا جيدا، استغربت خسارته ضد مومباي سيتي».
وأضاف «حضرنا أنفسنا جيدا لملاقاة القوة الجوية اليوم، وسنعمل على تحقيق الفوز لنقترب أكثر من التأهل للدور المقبل».
وأردف «من الضروري أن نستمر في الحفاظ على نظافة شباكنا، نرى دائما الفريق الأفضل دفاعيا هو الذي يحقق إنجازات.
سعيد بتنظيمنا الدفاعي ومستوى اللاعبين وبالأخص عبد الله الشامخ فهو عنصر مهم ويؤدي بشكل رائع».
وأتم «نملك لاعبين سعوديين مميزين، سعيد باستيعاب عناصر الفريق لأسلوبي وتكتيكي داخل الملعب بذكاء».
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