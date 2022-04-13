شكرا لقرائتكم خبر مدرب الشباب سعيد بقوة خط دفاعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني لفريق الشباب، الروماني ماريوس سوموديكا، اندهاشه لخسارة فريق القوة الجوية أمام مومباي الهندي 1/ 2 في الجولة الماضية لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية فريقه للفوز على القوة الجوية اليوم ضمن المرحلة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية.

وقال سوموديكا في المؤتمر الصحفي أمس»شاهدت مباراة القوة الجوية أمام الجزيرة، كان فريقا جيدا، استغربت خسارته ضد مومباي سيتي».

وأضاف «حضرنا أنفسنا جيدا لملاقاة القوة الجوية اليوم، وسنعمل على تحقيق الفوز لنقترب أكثر من التأهل للدور المقبل».

وأردف «من الضروري أن نستمر في الحفاظ على نظافة شباكنا، نرى دائما الفريق الأفضل دفاعيا هو الذي يحقق إنجازات.

سعيد بتنظيمنا الدفاعي ومستوى اللاعبين وبالأخص عبد الله الشامخ فهو عنصر مهم ويؤدي بشكل رائع».

وأتم «نملك لاعبين سعوديين مميزين، سعيد باستيعاب عناصر الفريق لأسلوبي وتكتيكي داخل الملعب بذكاء».