الشباب يهدف لتعزيز صدارته الآسيوية بـ«القوة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث فريق الشباب عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا (منطقة الغرب)، والذي تستضيفه السعودية بأربع مدن.

ويواجه الشباب فريق القوة الجوية العراقي عند الساعة الـ11:15 مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني.

على الورق، تبدو المهمة سهلة للشباب وأنه بإمكانه تحقيق الفوز بعد أن ظهر بمستوى فني متميز في اللقاءين الماضيين وتوجهما بالفوز على مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي، عكس الفريق العراقي الذي بدأ بشكل رائع بفوزه على الجزيرة الإماراتي لكنه سقط أمام مومباي في واحدة من مفاجآت البطولة حتى الآن.

ويساند التاريخ فريق الشباب حيث سبق وأن واجه القوة الجوية في عام 2006 وفاز عليه مرتين بنتيجة 2/ 0 و2/ 1.

يمتلك الشباب خط هجوم هو الأقوى في البطولة حتى الآن، حيث سجل 6 أهداف بواقع 3 أهداف في كل مباراة، إضافة إلى أنه يمتلك أيضا أقوى خط دفاع حيث لم يلج مرماه أي هدف.

الجزيرة ومومباي

يواجه فريق الجزيرة الإماراتي نظيره مومباي سيتي الهندي بشعار الفوز قبل أن يصبح أحد المرشحين للمغادرة مبكرا، خاصة وأنه خسر مباراته الأولى أمام القوة الجوية 1/ 2، ثم واصل التراجع وخسر في المباراة الثانية بنتيجة أكبر عندما انهزم من الشباب 0/ 3.

أما فريق مومباي حديث العهد بالبطولة، فهو أفضل حالا من الجزيرة، حيث حقق في الجولة الماضية أول فوز له في البطولة بصفة عامة عندما

تغلب على القوة الجوية العراقي 2/ 1، بعد أن خسر المباراة الأولى أمام الشباب 0/ 3.

أوضاع المجموعة

