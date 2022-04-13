شكرا لقرائتكم خبر الشامخ: الشباب أفضل فرق «الثانية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الشامخ في المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه أمام القوة الجوية العراقي بالجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية «عندما تولى المدرب سوموديكا مهمة تدريب الفريق، أبلغنا بأهدافه وهي تحقيق التأهل في صدارة المجموعة الآسيوية. بدأنا البطولة بشكل مميز وقوي، لدينا مباراة مهمة اليوم أمام فريق جيد يملك لاعبين دوليين، ونحترمه كثيرا. ولكن أعتقد أننا أفضل فريق في المجموعة، سنواصل مسيرتنا بثبات».
وأضاف «بالفوز اليوم سنحافظ على صدارة المجموعة، وننجز نسبة كبيرة من مهمة التأهل إلى دور الـ16».
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