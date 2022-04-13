رداً على خطاب النادي الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف عن موقفه من اطلاع الأندية على ما يحدث في غرفة الـ VAR

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه من من خطاب النادى الأهلي، والذي أرسله إلى الاتحاد اليوم الأربعاء، بشأن الأخطاء التحكيمية، ومطالبته بالاطلاع على ما يحدث داخل غرفة تقنية الفيديو الـ VAR .

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر بلجنة الحكام قوله إنه ليس من حق أي نادي الاطلاع على ما يحدث داخل غرفة تقنية الفيديو VAR خلال مباريات الدورى.

وأكد المصدر في حديثه للصحيفة أن "كل ما يحدث داخل الغرفة خاصة بلجنة التحكيم وليس للأندية أي حق في متابعتها".

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطاباً صباح اليوم الأربعاء لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

وحدد النادي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:

- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.

- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.

- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.