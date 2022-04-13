رداً على خطاب النادي الأهلي.. اتحاد الكرة يكشف عن موقفه من اطلاع الأندية على ما يحدث في غرفة الـ VAR

الشارقة - اميمة ياسر -
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه من من خطاب النادى الأهلي، والذي أرسله إلى الاتحاد اليوم الأربعاء، بشأن الأخطاء التحكيمية، ومطالبته بالاطلاع على ما يحدث داخل غرفة تقنية الفيديو الـ VAR .
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر بلجنة الحكام قوله إنه ليس من حق أي نادي الاطلاع على ما يحدث داخل غرفة تقنية الفيديو VAR خلال مباريات الدورى.
وأكد المصدر في حديثه للصحيفة أن "كل ما يحدث داخل الغرفة خاصة بلجنة التحكيم وليس للأندية أي حق في متابعتها".
وكان النادي الأهلي قد أرسل خطاباً صباح اليوم الأربعاء لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.
وحدد النادي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:
- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.
- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.
- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.
- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.
- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.