أول رد من اتحاد الكرة على خطاب الأهلي بشأن استقدام حكام أجانب لمبارياته

الشارقة - اميمة ياسر -
كشفت وسائل إعلامية عن رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن خطاب النادي الأهلي، والذي طالب خلاله باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إن لجنة الحكام لا تمانع من استقدام حكام أجانب في مباريات الدورى لأي فريق يطلب ذلك خلال مواجهاته المقبلة ولكن بشروط .
وأوضح المصدر أن استقدام حكام أجانب متاح لكل الأندية بشرط "دفع تكلفة استقدام طاقم التحكيم"، وهو ما طالب به النادى الأهلى في بيانه الذى أصدره منذ قليل.
وكان النادي الأهلي قد أرسل اليوم، الأربعاء، خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.
وحدد النادي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:
- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.
- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.
- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.
- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.
- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.