أول رد من اتحاد الكرة على خطاب الأهلي بشأن استقدام حكام أجانب لمبارياته

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن رد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن خطاب النادي الأهلي، والذي طالب خلاله باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في بطولة الدوري الممتاز.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إن لجنة الحكام لا تمانع من استقدام حكام أجانب في مباريات الدورى لأي فريق يطلب ذلك خلال مواجهاته المقبلة ولكن بشروط .

وأوضح المصدر أن استقدام حكام أجانب متاح لكل الأندية بشرط "دفع تكلفة استقدام طاقم التحكيم"، وهو ما طالب به النادى الأهلى في بيانه الذى أصدره منذ قليل.

وكان النادي الأهلي قد أرسل اليوم، الأربعاء، خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.

وحدد النادي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:

- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.

- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.

- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـ«VAR» أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـ«VAR» لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.