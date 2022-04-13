صدمة كبيرة لصلاح.. قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 2022: «ماني بالقائمة»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 2022، التي شهدت استبعاد المصري الدولي محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، على الرغم من الأداء المميز الذي يقدمه مع فريقه خلال الموسم الحالي 2021-2022، إذ نجح في تسجيل 20 هدفا في بطولة الدوري الإنجليزي.

قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 2022



شهدت قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 2022، كأفضل لاعب في العام، كلا من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والبلجيكي دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، بالإضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، والسنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلنته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

بنزيما الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 2022



أضافت الصحيفة الفرنسية، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، هو المرشح في قائمة اللاعبين المرشحين للكرة الذهبية 2022، لحصد الجائزة، بعد الأداء المميز الذي يقدمه خلال هذا الموسم مع الفريق الملكي، إذ نجح في تصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 24 هدفا، بالإضافة إلى تسجيله 12 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال هذا الموسم.

الفرنسي يقود الريال لنصف نهائي الأبطال

قاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد الإسباني إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الإسباني، الفائر من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، المنتظر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.