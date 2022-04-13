شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفتقد جهود حتحوت أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى بقيادة حلمى طولان بخدمات محمد شريف حتحوت أمام طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا الخميس على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى معسكره اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش المقرر لها 14 أبريل الجارى، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى.

وخاض الفريق البترولى 5 وديات خلال فترة التوقف الدولى بدأها بمواجهة "فريق كهربا"، ثم فاز الفريق البترولى على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين وديا وتعادل مع نظيره غزل المحلة سلبيا وفازت كتيبة حلمى طولان على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا على إيسترن كومبانى بهدف.

وحرص حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى على تجهيز لاعبيه وعلاج الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية، وتسببت فى نزيف الفريق البترولى للنقاط قبل مواجهة طلائع الجيش.

وقاد طولان فريق إنبى في 13 مباراة بالموسم الحالي فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وجمع 15 نقطة احتل بهم المركز التاسع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

وفاز إنبى تحت قيادة طولان على المقاولون العرب 3 / 2 وفيوتشر بنتيجة 2 / 1 وعلى الاتحاد السكندري بهدف نظيف بينما خسر أمام الزمالك 2 / 0 والمحلة 3 / 0 وفاركو 1 / 0 وإيسترن كومبانى 2 / 1، وتعادل إنبى مع سموحة والجونة وبيراميدز بهدف لمثله ومع المقاصة وسيراميكا سلبيا ومع المصرى 2 / 2.