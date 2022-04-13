أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابًا لاتحاد الكرة وخطابًا مماثلًا لرابطة الأندية المحترفة بخصوص الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية وتؤثر في نتائج المباريات دون اتخاذ أية إجراءات للحد منها على الأقل.