شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 13 / 4 /2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 كحصاد لأهم الأحداث الرياضية التي شهدتها القلعة الحمراء ونستعرضها كالتالي:
يستعد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى للمشاركة فى المران الجماعى لفريقه، اليوم الأربعاء، بشكل طبيعى بعدما غاب عن المشاركة فى مران الأمس لشعوره بالإجهاد، حيث اكتفى بأداء تدريبات استشفاء بدنى فى الجيم على هامش مران الأهلى أمس الثلاثاء.
رغم مشاركته بالمران الجماعى.. محمد هانى مهدد بالغياب عن مباراة الرجاء المغربى
تعافى محمد هانى ظهير أيمن الأهلى من الإصابة بشد فى العضلة الضامة التى اشتكى منها خلال مباراة بيراميدز الماضية بالدورى، قبل أن تتجدد الإصابة فى مباراة فريقه ضد المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا، ومن وقتها يغيب اللاعب عن المشاركة مع فريقه.
الأهلي يطلب حكاما أجانب لمبارياته المقبلة وسماع ما يحدث فى غرفة الـVAR
استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى المغرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كما هو البروتوكول المتعارف عليه داخل القلعة الحمراء من أجل توفير الجهد والوقت على البعثة الحمراء وتذليل كل العقبات التي تواجهه في طريقه نحو حصد لقب البطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.
الأهلى أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي لليد بعد انسحاب النجم الساحلى
أكد مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد على إقامة السوبر الأفريقى لكرة اليد من مباراة واحدة بين الأهلى و الزمالك مايو المقبل فى النيجر بعد إنسحاب النجم الساحلى التونسى .